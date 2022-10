‘Te koop, herberg Spanje’, googelde Anna nadat geliefde stierf en ze vertrok: ‘Ben nieuw leven begonnen’

Ramkraak op Gelderse juwelier: ‘Verschrik­ke­lijk, mannen met bivakmut­sen sloegen boel kort en klein’

Juwelier Van Schaik in Zetten is het slachtoffer geworden van een ramkraak. De daders plaatsten in de nacht van donderdag op vrijdag een rolcontainer voor de deur en ramden die met een bestelwagen. Dat gebeurde rond 04.00 uur aan de Hoofdstraat in het centrum van het dorp.

14 oktober