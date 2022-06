Tbs met dwangverpleging geëist tegen Bouchra D. (22) voor doodsteken van halfzus Anouk (20)

,,Zij was op jacht. Anouk was de prooi”, vertelde de OvJ woensdag in de rechtszaal over de steekpartij op 23 oktober 2021. Uit onderzoek bij het Pieter Baan Centrum bleek dat D. verschillende stoornissen had. Vandaar dat ze niet strafbaar is, maar tbs met dwangverpleging nodig zou hebben. Deskundigen adviseerden tbs met voorwaarden, maar dat was niet passend volgens de OvJ. ,,Ik gun Bouchra direct een goede behandeling. Dat is beter dan pappen en nathouden”, aldus de OvJ.