Tbs-kliniek Nijmegen zit in zijn maag met ontvluchtingen: ‘Drie is te veel’

De Nijmeegse tbs-instelling De Pompekliniek erkent dat er de laatste tijd te veel mis gaat. ,,We doen er alles aan om incidenten te voorkomen, deze zijn nooit volledig uit te sluiten. Maar: drie op een rij is te veel.”

De Pompekliniek reageert daarmee op de felle kritiek van onder andere de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls. Die zet grote vraagtekens bij de wijze waarop het begeleid verlof wordt uitgevoerd. Vrijdagmiddag wist de 39-jarige tbs’er Ronald van Z. ogenschijnlijk eenvoudig per fiets te ontkomen aan zijn begeleider tijdens een begeleid verlof in de wijk Hatert. Van Z., een zedendelinquent, is nog steeds niet gepakt. Een speciaal politieteam is naar hem op zoek.

‘Begrip voor zorgen’

In september namen ook al twee tbs’ers van de Pompekliniek de benen. ,,We begrijpen de zorgen van de burgemeester”, aldus een woordvoerder van de Pompekliniek. ,,Er zal dan ook onafhankelijk onderzoek worden gedaan. Dat is standaardprocedure. We hebben alle verloven binnen de behandelkliniek ingetrokken tot maandagochtend. En we zullen zeker met de burgemeester in gesprek gaan.”

Zorgwekkend

Burgemeester Bruls liet zaterdag weten dat hij vindt dat het begeleid verlof van de Pompekliniek moet veranderen. Hij noemde het ‘zorgwekkend’ dat er de laatste tijd zoveel incidenten bij de Nijmeegse tbs-instelling zijn. Net als Ronald van Z. wist ook de veroordeelde zedenmisdadiger Harry van E. per fiets te ontkomen aan zijn begeleider tijdens een begeleid verlof. Dat gebeurde op 12 september. Van E. nam op zijn mountainbike een onverwachte afslag en verdween uit het zicht. Een dag later werd hij opgepakt op een camping in Zeeland.

Begin september was het ook al raak bij de Pompekliniek. Tbs’er Dennis P., die vast zat vanwege overvallen, wist te ontsnappen door uit een raam van de kliniek te klimmen en over het hek te klauteren. Hij kon twee uur later al worden aangehouden.

‘Verlof belangrijk’