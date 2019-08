Tbs geëist tegen Armin A.: ‘Patroon van relaties met kwetsbare meisjes’

Tegen de Limburgse Armin A. (25), die eerder al werd veroordeeld in de Valkenburgse zedenzaak, is tbs met dwangverpleging en vier jaar cel geëist. Hij vertoont een patroon om relaties aan te gaan met kwetsbare meisjes, zoals met de nu 19-jarige K. Hij wordt verdacht haar mishandeling en vrijheidsberoving.

Armin A. is in 2015 veroordeeld tot twee jaar cel in de Valkenburgse zedenzaak, toen hij als loverboy een minderjarig meisje in een hotel heeft gedwongen seks te hebben met enkele tientallen mannen. Volgens het OM past die relatie in een patroon dat nog steeds voortduurt.

De officier van justitie ziet grote overeenkomsten met de contacten met vriendinnen die hij daarna heeft gehad, zoals ook met de 19-jarige K. uit Landgraaf. Zij kreeg medio 2017 een relatie met Armin A. nadat hij haar als dealer van wiet had voorzien. „Ik rookte wiet, zo kwam ik bij hem terecht. Hij bleef bij mij hangen, we rookten shisha en toen vroeg hij of ik met hem mee ging”, verklaarde K. donderdagochtend op de zitting.

Ruzie

Aan de relatie kwam eind januari 2018 een eind. De twee kregen ruzie, omdat A. het meisje ervan beschuldigde bepaalde informatie over hem te hebben gedeeld met een vriend. Na een bezoek aan K.’s moeder in Landgraaf heeft A. het meisje gedwongen met hem mee te gaan. Die tocht eindigde in een bos bij het Pinkpopterrein in Landgraaf, waar K. is mishandeld in het bijzijn van een groep vrienden van A., die in een tweede auto achter A. aanreden. Ze is geschopt, geslagen en met haar hoofd drie keer tegen de auto geslagen.

Het Openbaar Ministerie noemt Armin A. agressief, arrogant, manipulatief, bedrieglijk en narcistisch. Hij toont daarnaast weinig berouw en empathie. „Hij handhaaft zich door een vriendelijke, gladde houding. Het is risico op herhaling is groot”, concludeerde een psycholoog, die tbs adviseert. Ook het Pieter Baan Centrum constateerde een stoornis en een patroon in relaties.

Ook heeft hij zich schuldig gemaakt aan de handel in hasj, wiet, coke en xtc, nadat hij zijn ‘Valkenburgse’ straf had uitgezeten. Zelfs tijdens zijn voorlopige hechtenis heeft hij geprobeerd zijn drugslijn voort te zetten. Bij de inval in de woning van A.’s vriend vond de politie A.’s visitekaartjes, drugs en een door A. geschreven brief met instructies over de drugshandel en het klantenbestand.

Vrijwillig

De rechtbank wilde vooral te weten komen of vriendin K. de nacht van haar mishandeling vrijwillig met A. is meegegaan. Ja, zegt A. Moeder en dochter bestrijden dat. „Blijf hier, ik vertrouw het niet, hier ben je veilig”, zei K.’s moeder. Maar de dochter antwoordde volgens moeder: „Mama, ik móet mee! Anders vermoordt hij me en doet hij de familie wat aan.” A. zou hebben gedreigd met de woorden: „Je moet mee, anders heb ik buiten tien jongens die staan te wachten.”

Anderhalf uur later klopte K. weer bij haar moeder aan. „Ik maak de deur open en zie mijn dochter helemaal toegetakeld. Sindsdien is mijn dochter bang. Zelfs gisteren is ze nog bedreigd”, vertelt de emotionele moeder op zitting. Ook dochter K. hield het niet droog: „Waarom heeft hij niet gewoon gezegd ‘het is klaar’? Waarom heeft hij me de grond in gestampt en me een trauma voor mijn hele leven bezorgd?”

K. vertelt op de zitting dat ze twee dagen daarvoor nog telefoon heeft gekregen van een ‘vrouw met buitenlands accent’ die haar vertelde: „Als je denkt dat je Armin kunt naaien, dan ben je verder van huis.” Zelfs de laatste nacht is ze nog door een onbekende gebeld. Ook Armin A. heeft haar meermaals onder druk gezet haar verklaring aan te passen, heeft het OM vastgesteld. A. zegt dat hij die nacht boos was op K. en haar ‘snitch’ noemde, omdat zij die avond de politie had gebeld. „Ik wilde haar een lesje leren.” Hij voerde verder aan dat hij zwaar onder invloed van alcohol was.

Strafeis

Advocaat Jan-Jesse Lieftink van A. vindt de strafeis veel te hoog, omdat de vrijheidsberoving en zware mishandeling niet bewezen zijn. Volgens de raadsman was er slechts sprake van een eenvoudige mishandeling zonder opzet, die A. ook heeft bekend. Ook neemt hij de schuld voor de drugshandel en diefstal van twee auto’s en het kraken van zwembadkluisjes op zich.