Tbs’er Henk E. aangehouden op Texel, mogelijk vuurwapen aangetroffen op plek aanhouding

Update 17.53 uurDe al weken voortvluchtige tbs’er Henk E. is opgepakt op Texel. Dat meldt het OM. E. werd al sinds 4 juli gezocht, toen hij ontsnapte tijdens zijn verlof van tbs-kliniek De Blink in Rotterdam. Bij de plek van de aanhouding is waarschijnlijk een vuurwapen aangetroffen.

De politie ontving een tip dat E. was gezien op de boot naar Texel, waarop agenten naar het Waddeneiland vertrokken. De aanhouding werd verricht door het arrestatieteam van de politie op verzoek van FASTNL. Dat is een speciaal team dat onder andere ontsnapte tbs’ers opspoort. Het arrestatieteam was naar E. op zoek in de plaats Den Hoorn toen hij zelf de bosjes kwam uitgelopen. ,,Daar is de aanhouding in alle rust verricht”, aldus een woordvoerder van het OM. ,,Er is niemand gewond geraakt en er waren geen strubbelingen.”

Bij de plek van de aanhouding werden slaapspullen en een fiets gevonden. Ook is er een voorwerp in beslag genomen dat waarschijnlijk een vuurwapen is.

De 61-jarige E. is een beruchte crimineel die gewapende overvallen, afpersingen, een gijzeling, inbraken en diefstallen op zijn naam heeft staan. Hij werd in 1998 veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf met tbs en zat in de laatste fase van dat tbs-traject in resocialisatiehuis de Blink in Rotterdam.

Overval Aldi

Op 4 juli werd E. in Zoutelande gezien toen hij bij een vakantiewoning wilde inbreken. Een toerist waarschuwde de politie, maar de tbs’er wist te ontsnappen.

Maandag zou E. een Aldi-supermarkt in Den Helder hebben overvallen. Volgens getuigen bedreigde de overvaller een medewerker van de Aldi en ging hij er vervolgens vandoor met onbekende buit. Agenten startten direct na de overval een zoektocht in de omgeving, onder meer met behulp van een helikopter, maar de verdachte werd niet meer teruggevonden.

Texel

Vandaag wist de politie E. op te pakken op waddeneiland Texel. Hoe en waar E. precies is opgepakt, is nog niet bekend.

Gisteravond besteedde het tv-programma Opsporing Verzocht aandacht aan de verdwijning van E. Hierop kwamen 27 tips binnen. E. zou onder andere gezien zijn in het Belgische Putte en Kapellen, waar hij fietsend rond de Belgische grens zou zijn herkend. Ook werden beelden getoond van beveiligingscamera’s uit winkels in Renesse en Rilland.

Zeeland

Henk E. ‘kent de provincie Zeeland goed’, werd dinsdagavond gezegd Opsporing Verzocht. Dat zou verklaren waarom hij regelmatig in de provincie opdook. Volgens een woordvoerster van het Landelijk Parket van het Openbaar komt E. oorspronkelijk niet uit Zeeland, maar meerdere mensen in de regio verzekeren dat hij in zijn jeugd in Rilland heeft gewoond.

Net als vorige maand kwam E. in 2003, na een eerdere veroordeling in 1998, niet terug van een proefverlof. Vervolgens pleegde hij in zes weken tijd zo’n twintig overvallen, inbraken, diefstallen en afpersingen, vooral in Zeeland. Het ging onder meer om gewapende overvallen in Krabbendijke, Sluis, Hulst en Burgh-Haamstede. Hij werd daarvoor tot 16 jaar cel veroordeeld.

Bekijk hieronder onze trending nieuwsvideo's:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.