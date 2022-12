Taxichauffeur die over 24-jarige vrouw heenreed in Amsterdam vrijgesproken

Een taxichauffeur is vrijgesproken van poging tot doodslag. Bij een compleet uit de hand gelopen ruzie over een gekochte telefoon reed hij in april vorig jaar in Amsterdam-Noord over een 24-jarige vrouw heen. Zij brak daardoor haar bekken.

Het slachtoffer had eerder op de bewuste dag een iPhone 12 Pro Max gekocht via Marktplaats. Nadat ze bij een woning in de Van der Pekbuurt in Amsterdam-Noord 1100 euro had betaald, kreeg ze een toestel mee in een gesealde verpakking. Eenmaal thuis bleek het te gaan om een namaaktelefoon. Daarop ging de vrouw, samen met haar broer en anderen, naar de woning om haar geld terug te halen.

De man die het toestel had verkocht vertelde dat hij werd gebruikt. Hij had de telefoon doorverkocht voor ‘jongens’ die het geld vervolgens ophaalden. De man vertelde daarnaast dat de bewuste jongens mogelijk in een auto om de hoek zouden zitten.

Daar zat de Amsterdamse taxichauffeur op dat moment samen met een vriend computerspelletjes te spelen in zijn taxi. Mensen uit het groepje dat verhaal was komen halen spraken de twee mannen aan met de vraag of ze ene ‘Jakob' kenden. Toen het tweetal in de auto dat ontkende, escaleerde de situatie. Er werd door het meisje tegen de auto aangeschopt, er werden dreigementen geuit en en de twee mannen kregen klappen. Ook meende de taxichauffeur te zien dat er een vuurwapen getrokken werd.

De taxichauffeur belde meermaals met 112.

Toen hij vervolgens probeerde om aan zijn belagers te ontsnappen reed hij tenminste een keer over de destijds 24-jarige vrouw heen. Ze brak daarbij haar bekken en moest naderhand opnieuw leren lopen. Het Openbaar Ministerie besloot de taxichauffeur te vervolgen voor poging tot doodslag.

Volgens Tony Boersma, de advocaat van de taxichauffeur, was er sprake van een uit de hand gelopen misverstand. Zijn client werd kort na de gebeurtenissen al vrijgelaten.

Uit het onderzoek bleek dat de taxichauffeur inderdaad niks met de verkochte nep-iPhone te maken had. Volgens het Openbaar Ministerie was er, gezien de dreigende sfeer waarop de groep verhaal was komen halen, dan ook sprake van noodweer. De officier van justitie vroeg daarom om de taxichauffeur te ontslaan van alle rechtsvervolging.

Daarin ging de Amsterdamse rechtbank woensdag mee. Volgens de rechtbank is voldoende onderbouwd dat er op de bewuste avond sprake was van een ‘agressieve sfeer van geweld en van bedreiging’ tegen de taxichauffeur en de andere persoon in auto. De rechtbank gaat ervan uit dat de taxichauffeur ‘in blinde paniek’ was toen hij het gaspedaal indrukte. Poging tot doodslag acht de rechtbank niet bewezen, net als het opzettelijk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. De rechtbank spreekt de taxichauffeur op alle punten vrij.