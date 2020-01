‘Tattookiller’ Cor P. gevlucht na eis levenslange gevangenisstraf

Enkelband doorgekniptSchiedammer Cor P. (38) heeft zijn bijnaam De Paling, die hij in criminele kringen geniet, weer eens waargemaakt. P., lid van het moordeskader de Tattookillers, tegen wie een levenslange gevangenisstraf is geëist, is gevlucht en onvindbaar.

Dat is door justitie in Rotterdam bekendgemaakt. In de extra beveiligde rechtszaal dient nu een zaak tegen de vier Tattookillers, maar Cor P., die op vrije voeten was en met een enkelband liep, blijkt van de radar te zijn verdwenen. Hij heeft afgelopen dinsdag zijn enkelband doorgeknipt. ,,Hij is verdwenen’’, meldde de officier van justitie vanmorgen.

Cor P. dankt zijn bijnaam De Paling aan het feit dat hij meermalen wist te ontsnappen. Bij een geplande arrestatie wist hij via een toiletraampje aan het arrestatieteam te ontkomen. Ook sprong hij een keer tijdens zijn vervoer naar de rechtbank uit de arrestantenbus. Eén keer dacht de Schiedamse politie Cor P. te pakken te hebben na hem een tijdje te hebben gevolgd. Toen hij zijn ouderlijk huis aan de Oude Sluis in hartje Schiedam verliet, werd hij door een politieman in zijn kraag gegrepen. Tijdens de worsteling die daarop ontstond, schoot het bij de agent in zijn rug en moest hij de lang gezochte crimineel laten gaan. P. dook de Schie in, zwom naar de overkant en maakte daar op het droge een lange neus naar de diender.

Levenslang

In de zaak tegen de Tattookillers is levenslang geëist voor de liquidatie van voormalig bendelid Onno Kuut. De advocaten van de vier verdachten bepleitten vrijspraak. Afgelopen mei zou de rechtbank uitspraak doen, maar die werd uitgesteld omdat toch nog wat extra onderzoek moest worden gedaan omdat het bewijs tegen de vier verdachten aan de magere kant is. Vandaag wordt duidelijk of dat iets heeft opgeleverd. Daarna volgt nog één hoofdstuk: de uitspraak. Wanneer die wordt gedaan zal straks bekend zijn.

De Tattookillers vormen volgens ingewijden een moordeskader dat in opdracht liquideert. Kuut was lid van de groep, die zijn naam dankt aan de grote Chinese tekens die op de ruggen van de leden zijn getatoeëerd. Hij zou zijn vermoord omdat hij bij een liquidatie onbedoeld een tweede slachtoffer uit het criminele circuit zou hebben gemaakt en zo zijn bondgenoten in gevaar had gebracht.

Duinen

Wandelaars troffen in maart 2009 zijn lichaam aan in de duinen van Hoek van Holland. Kuut bleek een week eerder meerdere malen door twee van de verdachten met een gehuurde auto naar de plek te zijn gereden, waar hij later werd begraven. Hij bleek te zijn gemarteld. Zijn keel was doorgesneden. Huilend vertelde hij enkele dagen voor zijn dood aan zijn moeder dat hij niemand vertrouwde en in Rotterdam zou onderduiken. Dat was de laatste keer dat ze hem in leven zag.

Verdachten Brian (32) en Cor P. (36), broers uit Schiedam, Henk S. (45) uit Leeuwarden en Evert S. (39) uit Leerdam hebben zich altijd op hun zwijgrecht beroepen. Alleen Henk S. heeft tijdens het proces zijn mond open gedaan: om te zeggen dat hij niets met de moord te maken heeft.

Motief

Voor het motief achter de gruwelijke moord bestaan verschillende scenario’s. Kuut zou betrokken zijn geweest bij een liquidatie waarbij per ongeluk een tweede slachtoffer viel en zou dat met zijn leven hebben moeten bekopen. In een andere versie zou een financieel conflict met Enschedeër Michel B., oprichter van de verboden motorclub Satudarah, hem het leven hebben gekost.