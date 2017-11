Tanken was in ruim twee jaar niet zo duur

Tanken doet steeds meer pijn in de portemonnee. Lange tijd kon je Euro95 in je auto gooien voor minder dan 1,50 euro per liter, maar de laatste weken is de benzineprijs gestaag omhoog gegaan.

Inmiddels is de hoogste literprijs in 2,5 jaar bereikt; sinds de zomer van 2015 waren benzine en diesel niet zo duur. De adviesprijs voor benzine was gisteren 1,70 euro per liter, met kortingen was tanken daardoor op z'n goedkoopst 1,51 euro. Het was voor het laatst in juli 2015 dat de adviesprijs voor Euro95 rond deze koers lag.

Voor diesel is het zelfs nog een maand langer geleden. In juni 2015 was de adviesprijs voor diesel 1,37. Daar zaten we gisteren met 1,36 weer tegenaan te hikken. Aan de pomp kost diesel nu op zijn minst 1,22 euro per liter.

Stijgende olieprijs

De prijzige benzine komt, zegt Paul van Selms van consumentenplatform UnitedConsumers, door de stijgende olieprijs. ,,De olieprijs is lange tijd relatief laag geweest. Nu is de oliewinning beperkt en door de aantrekkende economie wordt er meer afgenomen. Een kwestie van vraag en aanbod dus.’’



Zowel de olie- als benzineprijs zal in 2018 nog wel wat verder stijgen, verwacht Van Selms. Wie in het grensgebied met Duitsland woont, kan natuurlijk ook over de grens tanken. In bijvoorbeeld Kranenburg, net voorbij Nijmegen, deed een liter Euro95 gisteren 1,39 euro, een verschil van ruim 10 cent per liter.