Tangozanger het land uit door gemiste inkomsten: ‘Huil elke dag’

Milieude­fen­sie wil klimaat­plan van dertig grote bedrijven, waaronder ook drie in Zeeland

Milieudefensie roept dertig grote bedrijven op om binnen drie maanden een plan maken waarmee ze hun CO2-uitstoot verminderen en het klimaatprobleem aanpakken. Op de lijst staan ook Dow in Terneuzen, Yara in Sluiskil, en Vopak, dat een terminal in Vlissingen-Oost heeft.

13 januari