Tandarts vertrekt plotseling en laat patiënten onwetend achter: zelfs dossiers liggen nog binnen

Toen de ene 'zeer grote brand' was geblust begon de volgende: brandweer uren bezig met vlammen in panden

In enkele uren tijd is de brandweer twee keer uitgerukt voor ‘zeer grote branden’ in Westland. In De Lier sloegen de vlammen uit een loods, in ’s-Gravenzande brak brand uit in een kas.