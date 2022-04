Tamara verloor haar zoon (13), even later viel er een brief van de Belastingdienst op de deurmat

Christina en Valerie zijn slachtof­fers van toeslagen­af­fai­re: ‘Gedupeerd? Ik ben getraumati­seerd’

,,We zijn helemaal niet zielig”, zeggen Christina en Valerie, slachtoffers van de toeslagenaffaire. Volgens de twee Rotterdamse moeders is er genoeg verteld over de leed van gedupeerden maar tot een oplossing is het niet gekomen. ,,Zo kunnen we het hoofdstuk niet afsluiten.” Donderdag lopen ze mee tijdens de Mars Met De Moeders.

9 november