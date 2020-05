Tamara van Ark (VVD) nieuwe minister voor Medische Zorg en Sport

Ook pubers (13-18 jaar) hoeven bij sporten geen 1,5 meter afstand meer te houden

17:35 Pubers in de leeftijd van 13 tot en met 18 jaar hoeven vanaf 1 juni bij het sporten geen 1,5 meter afstand meer in acht te nemen. Dat melden onder meer sportkoepel NOC*NSF en sportbonden KNVB en KNHB op hun websites. Het is één van de versoepelingen van de coronamaatregelen in de sportsector die het kabinet gisteren presenteerde.