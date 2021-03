Taghi haalt bij start Marengo-proces uit naar kroongetuige Nabil B: ‘Pathologische leugenaar!’

VideoMet ongekende veiligheidsmaatregelen ging maandag in de extra beveiligde rechtbank De Bunker het liquidatieproces Marengo van start. Hoofdverdachte Ridouan Taghi was voor het eerst aanwezig en stelde de kroongetuige een paar vragen. ,,De kroongetuige is een pathologische leugenaar.”

De spanning zat maandag bij de start van het Marengo-proces vooral aan het begin en aan het einde. Het begon maandagochtend in alle vroegte. Twee politiehelikopters en een drone cirkelden rond half 8 boven Amsterdam Osdorp, waar op het bedrijventerrein de extra beveiligde rechtbank De Bunker is gevestigd. Om de zoveel tijd reden gepantserde jeeps van het BOT (Bijzonder Ondersteuningsteam) de garage van de Bunker in om verdachten, officieren en rechters in de rechtbank af te zetten. Dat alles gebeurde onder toeziend oog van tientallen zwaarbewapende agenten. De straten rond de Bunker waren afgezet en ME-bussen reden rondjes in de buurt. Het zijn voor Nederland ongekende veiligheidsmaatregelen om het grote liquidatieproces Marengo veilig te laten verlopen.

‘Iedereen was onmisbaar’

De strafzaak draait om hoofdverdachte Ridouan Taghi en zestien medeverdachten. Die worden door het OM verdacht van het vormen van een criminele organisatie, die in de periode van september 2015 tot januari 2017 liefst zes moorden zou hebben gepleegd. Ook gaat het om een reeks mislukte moordpogingen en het beramen van andere moordplannen. Volgens de officier had iedere verdachte binnen de organisatie zijn eigen taak. De een was verantwoordelijk voor het leveren van wapens, een ander moest doelwitten observeren en weer een ander moest vluchtauto’s regelen. ,,Iedereen binnen de criminele organisatie was onmisbaar.”

‘Niks te melden’

Lang werd uitgekeken naar de komst van Taghi, die nog niet eerder in de rechtbank verscheen sinds hij in december 2019 na een lange klopjacht in Dubai werd aangehouden. In verhoren met de politie zei hij niet te geloven dat hij een eerlijk proces zou krijgen. Nu zat hij vooraan in de propvolle zittingszaal, naast zijn advocaat Inez Weski. De krullen die hij droeg tijdens de aanhouding zijn weggeknipt en ingeruild voor een korte coupe. Taghi draagt een spijkerbroek en een donkerblauwe bodywarmer. Dan, als de rechtbankvoorzitter vraagt of hij wil reageren op de verdenkingen, klinkt voor het eerst zijn stem. Rustig, en beschaafd. ,,Vooralsnog heb ik niks te melden.” Daar bleef het op dat moment bij. Tijdens de zitting speelde hij af en toe met een pen, of grapte wat met zijn advocaat.

Ondertussen werd bij het perscentrum op Schiphol, van waaruit de meeste verslaggevers het proces volgden via een videoverbinding, gedemonstreerd door ‘Taghi-supporters’. Een groep van ongeveer twintig jongeren, gekleed in witte shirts (‘This is no fair trial’) schreeuwde dat Taghi geen eerlijk proces zou krijgen.

‘Kyk straks nieuws’

Taghi’s korte verklaring staat in schril contrast met het bewijs dat het OM in handen heeft: miljoenen gekraakte berichten, die de verdachten naar elkaar stuurden via versleutelde telefoons. In de berichten, waarbij de verdachten ervan uitgingen dat ze nooit gelezen zouden worden door opsporingsdiensten, werd openlijk gesproken over het plegen van moorden en het voorbereiden daarvan. ‘Salam sir. Kyk nieuws straks! Kankerspyshop honden!! Hebben dubbel spel gespeeld met ons sweapen en zender plaatste ze voor petten sir, maar boodschap is aangekomen’, is een bericht dat aan hem wordt toegeschreven. Het bericht is ongeveer een half uur, nadat spyshopmedewerker Ronald Bakker voor zijn woning werd vermoord, gestuurd.

Ander belangrijk bewijs in het Marengo-proces wordt geleverd door kroongetuige Nabil B. (33). Hij raakte in januari 2017 betrokken bij een vergismoord en werd klemgezet in de onderwereld. Hij zag daardoor geen andere optie dan overlopen naar justitie en belastende verklaringen af te leggen tegen Taghi en zijn voormalige criminele vrienden. Hij werd door de rechtbank bevraagd over zijn reden om naar justitie te stappen. Die legde uit dat Taghi geen verantwoordelijkheid wilde nemen voor de vergismoord, en Nabil juist ‘voor de bus wilde gooien’. ,,Zij wilde mij verraden, ik heb hún verraden”, zei de kroongetuige.

Taghi: ‘Stond mijn naam er boven ofzo?’

Het venijn zat in de staart, toen Taghi de gelegenheid kreeg om de kroongetuige te bevragen. Dat wilde hij wel. ,,Hoe komt hij erbij dat hij bij een organisatie of een club hoort? Heeft hij weleens persoonlijk contact gehad met de verdachten die hier zitten? Hij leidt aan grootheidswaanzin.” Taghi wilde weten hoe de kroongetuige zo zeker wist dat de chatberichten van hem zouden zijn. ,,Stond mijn naam er boven of zo? Hij is een soort orakel geworden of zo. Ik zie nergens bewijs. Is er enig bewijs dat die berichten van mij zijn? Ik zie dat bewijs nergens.”

Volgens de kroongetuige was er voldoende bewijs te vinden in het dossier. Daarna kreeg Taghi weer het woord. ,,Ik heb geen vragen meer aan deze pathologische leugenaar.” Op 7 en 9 april staan nieuwe zittingsdagen gepland.

