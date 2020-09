Taaltoets in plaats van examen moet tekort aan Friese gerechtstolken wegwerken

Er is een oplossing in zicht voor het tekort aan tolken Fries in de rechtspraak. Al beëdigde tolken en vertalers hoeven voortaan slechts een taaltoets te maken in plaats van het zwaardere toelatingsexamen. De provincie Friesland hoopt het aantal zo te kunnen verhogen van één naar zeven, meldt de Leeuwarder Courant.

Gelet op het relatief kleine aantal rechtszaken in het Fries moeten zeven tolken voldoende zijn, redeneren de Gedeputeerde Staten (GS). Het dagelijks bestuur van de provincie Friesland maakte het nieuws over de oplossing voor het tolkentekort vandaag bekend aan de Provinciale Staten, die de uitvoering van het beleid controleren.

Bij de taaltoets Fries moet de kandidaat aantonen dat hij of zij de taal beheerst op C1-niveau (ervaren gebruiker) én in staat is tolk- en vertaalwerk in het Fries te doen. Wie slaagt, kan onmiddellijk beëdigd worden. Het toetsmateriaal is al vertaald in het Fries en er is ook al een toetsingscommissie benoemd.

5000 euro

De provincie heeft 5000 euro uitgetrokken om de deelnemers financieel tegemoet te komen en bij te dragen aan de vaste kosten. Daarmee hoopt ze zes tolken en/of vertalers in bijvoorbeeld Frans, Duits of Engels over te halen er een bevoegdheid Fries bij te halen. Zodat Fedde Dijkstra uit Wirdum niet langer de enige geregistreerde en gecertificeerde tolk in de taal is.

De Gedepudeerde Staten schrijven volgens de Friese krant dat ze deze oplossing als second best zien. Het beste zou zijn dat meer rechters het Fries beheersen, zodat een tolk niet nodig is.

