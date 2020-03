Syrische arts in Nederland: ‘Waar kan ik helpen bij bestrijden coronacrisis?’

Unicum! Glimmende metselbij voor het eerst gespot in Nederland

15:25 In Nederland is voor het eerst een glimmende metselbij (Osmia submicans) gezien. Het insect werd vorig jaar in het voorjaar gespot in de buurt van een bijenhotel in een tuin in Renkum (Gelderland), meldt Nature Today zaterdag. Het totaal aantal bijensoorten in Nederland komt daarmee op 362.