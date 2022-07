Syrisch echtpaar verblijft al maanden in Friese noodopvang, zonder frisse lucht of daglicht

Op de parkeerplaats voor de Friezenhal van het WTC Expo in Leeuwarden doen de inmiddels drie jaar getrouwde Muhammed (27) en Mary (25) hun verhaal. Ze verblijven al vier maanden in de noodopvang, een locatie waarvan de bedoeling was dat mensen er korte tijd zouden verblijven, om vervolgens door te gaan naar een beter verblijf. De meeste vluchtelingen zitten er echter al maanden vast. De slechte leefomstandigheden in de opvang en het gebrek aan duidelijke antwoorden hebben geleid tot een uitzichtloze situatie.