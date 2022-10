Symbolische grens doorbroken: postzegel kost voor het eerst meer dan een euro

‘Statushou­ders Utrecht nemen meteen ontslag na verkrijgen huurwoning’

Tientallen statushouders hebben tot verbazing van Utrechtse werkgevers ontslag genomen nadat ze deze zomer vanuit het asielzoekerscentrum in Utrecht zijn doorgestroomd naar een woning. Dat meldt het FD. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de gemeente laten in een schriftelijke reactie aan de krant weten hiervan op de hoogte te zijn. Ze proberen de betrokkenen over te halen hun werk toch te behouden.

10 oktober