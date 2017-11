Sylvana Simons doet aangifte na bezoek voorstanders Zwarte Piet

Volgens de politica, die een felle tegenstander van Zwarte Piet is, zijn de veiligheidsmaatregelen rondom haar en haar dierbaren opnieuw aangescherpt, meldt zij in een bericht op Facebook. De politie wil niets kwijt over het voorval.



Het online plaatsen van haar gegevens, brengt volgens Simons haar, haar dierbaren en buren in gevaar. ,,Onder het mom van 'kinderfeest' brengen zij de vele kinderen in mijn wijk in gevaar.''