Suzanne de V. uit Helmond blijft bij doodsnood: Jullie weten niet wat ik moest doorstaan

Video Goudvis van Nicole uit Oldenzaal brengt veel teweeg: 'Kom niet aan mijn visje'

9:18 Dat een goudvisje veel teweeg kan brengen, weet Nicole Kötter inmiddels. De eigenaresse van Visgilde Kötter in Oldenzaal is overspoeld met reacties sinds haar goudvis volgens de politie in een te kleine kom rondzwom. Achteraf is ze blij met de tik op de vingers die ze kreeg: ,,Ik hoop dat andere mensen nu ook kritisch naar hun vissenkom kijken.”