Survivalgids voor Schiphol: ‘Blijf in het hier en nu’

met videoWie nu aan Schiphol denkt, ziet automatisch lange rijen voor zich. Reizigers die de luchthaven gebruiken staan er uren in, en het einde van dit fenomeen lijkt nog lang niet in zicht. Ook voor de zomer wordt gevreesd voor lange wachttijden. Daarom de vraag: hoe bereid je je voor?

Door personeelstekorten is het al wekenlang ontzettend druk op Schiphol. Ook vandaag weer. Op de sociale media wemelt het van foto's en klaagzangen van reizigers die al uren in de rij staan. Volgens de luchthaven is het een zogenaamde piekdag, deze keer mede veroorzaakt door Hemelvaart. De recente drukte en chaos hebben vooral te maken met het feit dat er minder beveiligingspersoneel is dan gepland. De lange wachtrijen wekken logischerwijs veel irritatie op bij reizigers.

Hoeveel uur van te voren?

Natuurlijk zijn er de voor de hand liggende tips: check thuis online alvast in, kom op tijd en neem wat eten en drinken mee. Op zijn eigen website heeft Schiphol ook nog aanvullende aanbevelingen: trek makkelijke schoenen en lekker zittende kleding aan, neem een jas voor buiten in de rij mee en je waterflesje mag mee door de beveiliging. Hoeveel uur je van te voren op Schiphol moet zijn, hangt echt van de vliegmaatschappij af, laat een woordvoerder desgevraagd weten. ,,Neem alsjeblieft contact met hen hierover op. Zij hebben zicht op bijvoorbeeld hoe laat hun balies opengaan om in te checken en je bagage af te geven.”

‘Wees zuinig op helden van Schiphol’

Dat laatste adviseert de reisbrancheorganisatie ANVR ook. Directeur Frank Oostdam: ,,Kom ook weer niet te vroeg. Want dat zorgt in combinatie met de langzame doorstroom voor extra drama. En voor de kortere tripjes: neem alleen handbagage mee.” Oostdam geeft aan dat veel mensen - zeker na de pandemie - weer zo graag op reis willen dat men best welwillend is om te wachten. Hij heeft nog wel een dringende oproep aan zij die problemen veroorzaken. ,,Wees zuinig op de beveiligers en bagage-afhandelaars die aan het werk zijn. Ik zou zelfs willen zeggen: omarm ze juist. Voor mij zijn dat de helden van Schiphol.”

Volledig scherm Enorme drukte op luchthaven Schiphol. © Jeffrey Groeneweg

‘Stress is besmettelijk’

De angst om je vlucht te missen maakt veel reizigers nerveus. Stress-sociologe Suzan Kuijsten heeft er een heldere kijk op. ,,Blijf vooral in het hier en nu. Ga vooral niet voorsorteren op 'wat als...'. Ik wil het niet bagatelliseren hoor, want ik snap dat mensen bijvoorbeeld lang hebben gespaard voor een reis. Alleen: stress is besmettelijk, want we spiegelen elkaars gedrag. Dat zag je ook bij het hamsteren van wc-papier aan het begin van de pandemie. Maar andersom geldt ook dat positiviteit besmettelijk is. Dus trap lol met elkaar, ga in gesprek met andere reizigers. Doe spelletjes. Maak er wat van en laat jou nou het licht in de rij zijn!”

Of een ander vliegveld natuurlijk

Een andere optie is natuurlijk altijd nog het uitwijken naar een ander vliegveld. Vakantiegangers kiezen daar steeds vaker voor. ,,Zeker bij nieuwe boekingen geven reizigers, als dat kan, de voorkeur aan vertrek van een regionale of internationale luchthaven”, aldus reisbrancheorganisatie ANVR. Oostdam zegt dat vakantiegangers er nog niet voor kiezen om vanwege de drukte op Schiphol dan maar thuis te blijven, maar dat dit wel kan gaan gebeuren. Het uitwijken naar luchthavens als die van Rotterdam of Brussel kan volgens Oostdam ook voor een deel Schiphol ontlasten. ,,Maar het is een druppel op een gloeiende plaat.”

Overleg over aanpak problemen ‘constructief’ De gesprekken tussen Schiphol en de vakbonden over het oplossen van de grote problemen met drukte en werkdruk op de luchthaven verlopen “constructief”. Dat liet Schiphol weten in een verklaring. In de summiere verklaring stelde Schiphol dat de onderhandelingen met de bonden verder lopen. ,,We hebben een gezamenlijk doel om voor 1 juni tot een akkoord te komen.” Schiphol-topman Dick Benschop was vandaag niet zelf aanwezig bij de gesprekken. Volgens Schiphol is hij wel nauw bij de gesprekken betrokken en op de hoogte van wat er speelt. Bestuurder Erik Maas van CNV Vakmensen zei ook dat de onderhandelingen constructief waren en dat het heel belangrijk is dat er resultaat wordt behaald. ,,We moeten eruit komen want de druk is heel erg groot. Er liggen grote uitdagingen om Schiphol weer aantrekkelijk te maken. De veiligheid is in het geding.” Maas zegt dat er een tekort van wel vijfhonderd beveiligers is op de luchthaven. Er wordt onder meer gepraat over een vaste maandelijkse toeslag van twee jaar voor werknemers op Schiphol, aldus Maas.

Bekijk onze video’s over de chaos op Schiphol in onderstaande playlist: