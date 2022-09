Suriname zoekt Nederlandse ‘gangsterrapper’ voor schietpartij, verdachte was daar voor begrafenis oma

Joël H. (25), beter bekend als gangsterrapper Joey AK uit Amsterdam-Zuidoost, wordt in Suriname gezocht vanwege een schietpartij op 15 augustus bij een tankstation in Paramaribo. De rapper was toentertijd in Suriname om zijn oma te begraven. Hij ontkent elke betrokkenheid.

Enkele mannen schoten die avond volgens lokale media over en weer op elkaar bij het tankstation in een belangrijke straat in de binnenstad langs de Surinamerivier. De politie trof hulzen aan en kogelinslagen, maar alle betrokkenen vluchtten in auto’s.

Een pompbediende vertelde een lokale journalist dat een man uit een grijze auto was gestapt en het tankstation in was gegaan, en na terugkomst ruzie kreeg met enkele mannen. Vanuit de grijze auto zou zijn geschoten. Vanuit de beschoten groep zou zijn teruggeschoten, waarna vier auto’s wegreden. Een uur later zou vanuit een auto nog op een geparkeerde auto zijn geschoten.

Onder voorwaarden vrij

Joël H. was pas kort onder voorwaarden vrij uit de gevangenis waar hij een celstraf had uitgezeten voor zijn rol bij het laten ontvoeren en mishandelen van een vrouw en haar twee jonge kinderen uit Amsterdam-Noord. Ze had volgens hem geld van hem gestolen.

H. had in Nederland gebiedsverboden voor grote delen van Amsterdam, maar had toestemming van justitie om naar Suriname te reizen voor de uitvaart van zijn oma. Inmiddels is hij terug in Nederland.

De Surinaamse politie stuurde woensdag een opsporingsbericht voor ‘Joël H., alias JoeyAK’, vanwege de verdenking van ‘poging tot moord; poging tot doodslag; poging zware mishandeling met voorbedachten rade; poging tot zware mishandeling; deelneming aan een criminele organisatie; vernieling en overtreding van de vuurwapenwet’.

In het bericht staat zijn foto plus de waarschuwing dat Joël H. ‘vuurwapengevaarlijk’ is.

‘Roddels en achterklap’

Volgens zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers wist Joël H. al in Suriname dat ‘roddels en achterklap over een schietpartij de ronde deden’, waarmee hij niets te maken zegt te hebben gehad.

,,Joey weet dat dit soort geruchten de ronde doen in Suriname,” zegt Kuijpers nu. ,,De geruchten ten aanzien van hem zijn onjuist. Wellicht komen ze voort uit de crisis die daar heerst, afgezet tegen de portemonnee van Joey. Joey handelt in muzikale hits, niet in gewelddadige.”

Volgens zijn raadsman is de rapper bereid om zich te melden bij de Nederlandse politie.