Surinaamse president kritisch na excuses slavernijverleden

President Chan Santokhi van Suriname heeft met enige kritiek gereageerd op de excuses van Nederland voor het slavernijverleden. In een schriftelijke verklaring hekelt hij vooral de rommelige aanloop naar het moment.

Santokhi zegt ‘goede nota’ te hebben genomen van de speech van Mark Rutte. Maar hij zegt wel dat de weken ervoor zonder samenwerking verliepen. Zo lekte eerst al uit dat de excuses gemaakt zouden worden, voordat Nederland formeel contact had met Suriname. Vicepremier Sigrid Kaag moest daarop voor diplomatiek contact afreizen.

Santokhi schrijft: ‘Excuses aanbieden betekent daarom ook rekeninghouden met het momentum, culturele aspecten van de nazaten van de tot slaafgemaakten, en de betekenisgeving van het moment voor excuses. Het treffen van de voorbereidingen voor het aanbieden van excuses, is namelijk even belangrijk als het in de praktijk daadwerkelijk aanbieden van deze excuses.’

Ook staat te lezen: ‘Het slavernijverleden is een donkere bladzijde in onze geschiedenis en een gezamenlijke aanpak vanaf het begin, was aannemelijker geweest om samen te werken naar een moment van eer en herstel.’

Veel te doen

Santokhi benadrukt dat ‘nog veel werk’ verzet moet worden en Suriname daar onderdeel van moeten zijn. ‘Gezamenlijk werken naar een goed en gecoördineerd vervolg, dat inclusie en participatie bewerkstelligt voor alle betrokkenen is essentieel in het proces van eer en herstel.’ Ook wil hij ‘schriftelijke bevestiging van de Nederlandse Regering’ wat het ‘vervolgtraject’ is.

Vandaag heeft de president nog een ontmoeting met minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming).