Suri-Change na golf van aanslagen: ‘Geen idee waar dit vandaan komt, beloning voor gouden tip’

Scandina­vië topbestem­ming zomervakan­tie: ‘Liever een sportieve hike in de bergen dan comadrin­ken aan de Spaanse costa’s’

Actieve vakanties in noordelijke landen worden steeds populairder. Reisbureaus die zijn gespecialiseerd in Noordwest-Europa en Scandinavië zeggen dat de vraag naar vakanties in die regio toeneemt.