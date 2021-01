Supporters FC Twente verrassen met grote sfeeractie in lege Grolsch Veste

Coronablog LIVE | Aangiften om fraude coronarege­ling, honderd Nederland­se meldingen bijwerkin­gen coronavac­cin

22:43 In de eerste week waarin Nederlandse zorgmedewerkers zijn gevaccineerd tegen het coronavirus, zijn in totaal zo’n honderd meldingen gedaan van bijwerkingen van het vaccin van BioNTech/Pfizer. Ondertussen heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aangifte gedaan vanwege fraude met een coronasubsidieregeling. Ook vandaag volgen we alle ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog. Het nieuws van de afgelopen dagen lees je hier terug.