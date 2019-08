Supporters AZ leveren seizoenkaart niet in na dakdrama: ‘Juist nu blijven we club trouw’

Nu er vanwege de veiligheid maandenlang niet in het AFAS-stadion in Alkmaar kan worden gespeeld, moet AZ voor de thuiswedstrijden uitwijken naar andere voetbalstadions. ADO Den Haag heeft het stadion al een paar keer beschikbaar gesteld voor de Alkmaarders en op 22 augustus speelt AZ de voorronde voor de Europa League tegen FC Antwerp in het stadion van FC Twente in Enschede.

Lastig verhaal

,,Het is vooral logistiek gezien een lastig verhaal. Tot nu toe zijn we erg te spreken over hoe de club het oplost, toch hopen we dat onze thuiswedstrijden zoveel mogelijk in hetzelfde stadion worden gespeeld. En niet te ver van Alkmaar, want dat is voor veel mensen best wat gedoe en geregel. We zijn blij dat we volgende week in Enschede welkom zijn voor de wedstrijd tegen Antwerp, maar het is toch twee uur heen en twee uur terug. Hierdoor kan niet iedereen mee, het kost gewoon te veel tijd’’, aldus Matthijs Keuning, voorzitter van supportersbeweging Victoria Alkmaar.



Keuning hoopt dat AZ de komende maanden in Den Haag kan spelen. ,,Dat bevalt goed. Utrecht zou ook een prima optie zijn, maar als AZ het met ADO kan regelen, is dat voor ons een prima alternatief. We verwachten dat er morgen zeker achtduizend mensen naar Den Haag gaan.’’ Het Olympisch Stadion in Amsterdam is volgens Keuning geen optie. ,,Die locatie zou niet aan de eisen voldoen.’’

Verbroedering

De vrees dat flink wat supporters hun seizoenkaart zullen inleveren, is volgens Keuning niet terecht. ,,Het ingestorte dak heeft heel wat losgemaakt, maar het zorgt ook voor verbroedering. Juist nu willen we onze club steunen. Een paar supporters wilden hun geld terug, maar bijna iedereen vindt dat onzin en blijft de club trouw. Wat ook meehelpt is dat de prestaties goed zijn.’’



Tot nu stelde AZ kosteloos bussen beschikbaar voor de supporters die de wedstrijden in Den Haag wilden bekijken, ook morgen als AZ tegen FC Groningen speelt is dat het geval. Of de club dat blijft doen totdat er weer in het eigen stadion kan worden gevoetbald, is nog de vraag. ,,We richten ons nu eerst op de komende twee duels’’, aldus AZ-woordvoerder Eelke Schulte Nordholt. Volgens hem is de club druk in overleg over de locatie waar de komende maanden kan worden gespeeld. Ook AZ heeft één locatie als uitgangspunt. Het Olympisch Stadion is volgens Schulte Nordholt niet voorbijgekomen als tijdelijk thuishonk.

Enkele tonnen

De exacte financiële gevolgen van het dakfiasco zijn niet bekend, maar alleen al het spelen van de thuiswedstrijden in een ander stadion kost AZ tonnen. Eric Gudde, directeur betaald voetbal bij de KNVB, zei tegen de NOS dat ADO Den Haag zeker enkele tonnen verdient aan het uitlenen van het stadion. De clubs zelf doen geen uitlatingen over de financiën.

In de Ochtend Show to go vertelde verslaggever van de AZ Fanpage, Marius Wiegman, over de verplaatsing naar het stadion van ADO. Bekijk hier de beelden: