Supermarkten willen schade door protesten op boeren verhalen

De leden van het stichtingsbestuur van FDF worden er op gewezen dat ze ‘persoonlijk onrechtmatig handelen’ als er schade ontstaat door de aangekondigde acties.



Mark van den Oever noemt de brief ‘in de lijn der verwachting’ en wordt er niet koud of warm van. Volgens hem doen burgers er goed aan om de komende dagen wat extra voorraad in te slaan. ,,Het is altijd een goed plan om wat voorraad te hebben, maar dat is nu een extra goed plan.’’



Pas woensdagochtend wordt bekend gemaakt naar welke doelen de boeren precies met hun trekkers zullen oprukken. ,,Voor het verrassingseffect.’’ De boeren die meedoen wordt geadviseerd rekening te houden ‘met eventueel langer verblijf indien onze actie niet meteen resultaat oplevert’.



De actie wordt door heel Nederland gehouden en zal ‘keihard zijn’, kondigt FDF aan. ‘Het statement wat we maken zal overduidelijk zijn en de kracht en de macht van de agrarische sector tonen. Deze zal internationaal doorklinken en een voorbeeld zijn voor veel boeren in Europa!’, stelt FDF in een verklaring.



Volgens het CBL is het tijd dat de overheid verantwoordelijkheid neemt om de impasse te doorbreken.