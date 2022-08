Supermarkten gaan toch niet praten met stikstofbemiddelaar Remkes

Supermarkten schuiven donderdag toch niet aan bij het gesprek met Johan Remkes, die voor het kabinet bemiddelt over het stikstofbeleid. Supermarktkoepel CBL vindt het vooral van belang dat het kabinet en de boerenorganisaties eerst weer met elkaar in gesprek gaan om tot oplossingen te komen.

Eerder leken de supers wel te gaan praten met Remkes. Het CBL hield vorige week nog wel een kleine slag om de arm, omdat er nog geen officiële uitnodiging binnen was. Dat laatste is volgens een woordvoerster nu nog steeds niet het geval. Maar dat zou niet de reden zijn dat de supers de gesprekken deze week aan zich voorbij laten gaan.

Het CBL vindt het belangrijk om het gesprek met de juiste ketenpartijen aan te gaan over de toekomst van de voedingsmiddelenketen. ‘Omdat de keten donderdag slechts beperkt vertegenwoordigd is, heeft het CBL daarom besloten aankomende donderdag niet aan te schuiven bij het gesprek met de heer Remkes’, zo luidt de verklaring. ‘Daarnaast vindt het CBL het vooral van belang dat het kabinet en de boerenorganisaties eerst weer met elkaar in gesprek gaan om tot oplossingen te komen. Daarna gaat het CBL graag, samen met betrokken ketenpartijen, met de heer Remkes en het kabinet in gesprek.’

Bijzonder

Eerder leidde Remkes al gesprekken tussen bewindslieden en boerenorganisaties. De komende weken nemen ook natuur- en milieuorganisaties en de provincies en gemeenten deel aan gesprekken over de stikstofcrisis.

Bedrijven in de voedselketen, en supermarkten in het bijzonder, spelen ook een rol in de stikstoftransitie, die vooral de landbouw hard gaat raken. Tegenover de harde stikstofmaatregelen wil het kabinet met beter perspectief komen voor boeren die zuiniger en groener boeren. Boeren moeten vooral een eerlijkere prijs krijgen voor hun producten.

,,We zetten de transitie in naar kringlooplandbouw met een goed verdienmodel, zodat boeren in staat gesteld en maatschappelijk gewaardeerd worden om de benodigde verandering te realiseren, waarbij jonge boeren toekomst krijgen”, zo staat beschreven in het coalitieakkoord. ,,Daarbij verwachten we een niet-vrijblijvende bijdrage van banken, toeleveranciers, de verwerkende industrie en de ‘retail’.”

Natuurcrisis

Het gesprek met natuurorganisaties over het stikstofbeleid vandaag was volgens bemiddelaar Remkes wel ‘een zinvolle exercitie’. Volgens hem was het overleg in het provinciehuis in Den Bosch bedoeld ‘om wat scherper ingekleurd te krijgen waar alle partijen in dit debat precies staan'.

Het is de tweede bijeenkomst die Remkes leidde. Ruim een week geleden sprak hij met landbouworganisaties. Na afloop zei Remkes toen dat er sprake is van een vertrouwenscrisis. ,,Wat vandaag over tafel ging, was dat er in de ogen van een groot deel van de gespreksdeelnemers sprake is van een natuurcrisis, waar een oplossing voor moet komen met gevoel voor urgentie”, zei Remkes nu.



Volgens hem benadrukten de deelnemers ook dat het niet alleen gaat om stikstof, maar dat er meer problemen zijn. ,,We moeten in Nederland niet de fout maken om boeren nu aanzienlijke investeringen te laten plegen voor de oplossing van het stikstofprobleem als ze misschien over een jaar of vier, vijf weer met heel andere opgaven geconfronteerd worden.”