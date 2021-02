Suikerspinmachine gestolen van 14-jarige Robin uit Raamsdonksveer: ‘Blijf van m’n spullen af!’

video OM wil stoppen met vervolging vader Ruinerwold: ‘Uitzonder­lij­ke situatie’

18 februari Het Openbaar Ministerie wil de strafvervolging van Gerrit Jan van D., de hoofdverdachte in de Ruinerwoldzaak, stoppen. Door de medische toestand van Van D. kan hij niet terechtstaan. Zijn situatie is volgens het OM uitzonderlijk; er is geen vergelijkbare zaak in Nederland.