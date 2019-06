Studentenverenigingen: Ontgroening hygiënischer, geweldloos en met EHBO’er in de buurt

Het moet een antwoord zijn op de mishandelingen, het zuipen onder dwang, het drinken van urine, verplicht rondlopen met maandverband omdat naar de wc gaan verboden is. Eigenlijk werd de lijst van uitwassen bij ontgroeningen langer en langer de afgelopen jaren, dus kiezen 47 studentenverenigingen nu voor de ‘Richtlijn 2019-2024’. Zeker de incidenten bij het Groningse Vindicat – waar mishandelingen zelfs uitdraaiden op rechtszaken- vormden een katalysator voor een gezamenlijk richtsnoer.

Al moet gezegd: alleen de ‘mediaberichtgeving’ die heeft ‘geleid tot kritiek en wantrouwen vanuit de maatschappij’, staat expliciet genoemd in de tekst. De regels zijn ook niet helemaal nieuw, maar er ligt nu wel een uniform pakket voor heel Nederland, stelt de Landelijke Kamer van Verenigingen.

Dat is sinds gisteren dus het 6 pagina’s lange leidraad. Daarin staat te lezen dat ‘fysiek of geestelijk geweld’ verboden is, ‘net als seksueel grensoverschrijdende opmerkingen’. Dat aspirant-leden ‘dagelijks toegang’ krijgen tot voldoende ‘voedsel en vocht, slaap- en rustmomenten’ en ‘persoonlijke hygiëne’.

Alcohol drinken mag, maar het is verboden aspiranten te (laten) drinken met een ‘ontgroenend karakter’. Voor die gevallen dat het toch uit de hand mag lopen, moet er een ‘vertrouwelijk aanspreekpunt’ zijn. Zoals er bij incidenten ook ‘één of meerdere personen’ aanwezig moeten zijn die een ‘BHV- en/of EHBO-diploma’ hebben.

Saai

Volgens Iris van Noort van de LKvV is er ‘indirect verband’ met de incidenten van de laatste jaren. ,,Maar we willen ook vooral uitdragen wat verenigingen doen. Wat de kern is. Dat is voor mij het contact met leeftijdsgenoten, het opbouwen van een hecht sociaal netwerk. Ook voor in je latere leven. Net als het vinden van ontspanning en het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden.”

Dat wil niet zeggen dat de ontgroeningen en activiteiten bij studentenclubs saai gaan worden. ,,Nee, het kan nog steeds heel uitdagend zijn. Leuk en leerzaam vooral, maar saai niet.”