Studenten komen in actie tegen leenstelsel

Voor de studenten is de maat vol. Zij vinden het oneerlijk dat ze zich sinds de afschaffing van de basisbeurs in de schulden moeten steken, terwijl de kwaliteit van het onderwijs dat ze krijgen achteruitholt. De studenten zien geen andere manier meer om in politiek Den Haag door te dringen. ,,De minister ontkent het gewoon,’’ zegt Carline van Breugel, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb).

Hoewel de studenten kleinschaliger onderwijs was beloofd, in kleinere werkgroepen, zien ze daar in de praktijk weinig van terug. Bij colleges zitten studenten soms noodgedwongen op de trap, bij werkgroepen moeten stoelen uit andere lokalen worden gehaald en als de studenten een essay terugkrijgen, krijgen ze niet of nauwelijks feedback op wat ze beter konden doen. ,,Het onderwijs is er toch om ons te ontwikkelen? Van je fouten kan je leren, maar er is geen tijd om die fouten te bespreken,’’ constateert Van Breugel. De docenten lopen simpelweg over van het werk.

Quote Van je fouten kan je leren, maar er is geen tijd om die fouten te bespreken Carline van Breugel, Voorzitter Landelijke Studentenvakbond

Met een protestmars door Den Haag willen de studenten laten zien hoe hoog hun studieschuld is. ,,We willen duidelijk maken dat onderwijs een publiek goed is. Studenten zouden geen sponsorloop moeten organiseren om hun onderwijs te kunnen betalen, daarom willen wij de basisbeurs terug,’’ verklaart de voorzitter van de studentenvakbond. In plaats van rugnummers zoals bij een sponsorloop, zullen de actievoerende studenten hun studieschuld op de rug dragen.

Kwalijk

De studenten nemen de universiteiten weinig kwalijk. Ze zien hoe de onderwijsinstellingen te weinig geld van de regering krijgen en zelfs moeten bezuinigen. Universiteiten kampen al langere tijd met een grote toestroom van studenten, maar krijgen er niet evenredig veel geld bij. De onderwijsinstellingen kunnen de stroom niet stoppen, omdat ze alle studenten van binnen de Europese Unie moeten toelaten als er geen numerus fixus geldt.

Het ministerie van Onderwijs vindt dat de studenten te vroeg alarm slaan. In april zijn afspraken gemaakt over het extra geld dat het onderwijs krijgt door invoering van het leenstelsel. ,,De verbetering van het onderwijs door de middelen van het studievoorschot moet vanaf dit jaar dus gebeuren, zoals afgesproken met de studenten. Dus je nu bekocht voelen, is ongeduldig en onterecht,’’ aldus een woordvoerder. OCW zegt juist meer in het hoger onderwijs te investeren en het bedrag te laten oplopen met de groei van het aantal studenten.

Quote De verbete­ring van het onderwijs door de middelen van het studievoor­schot moet vanaf dit jaar dus gebeuren. Dus je nu bekocht voelen, is ongeduldig en onterecht Ministerie OCW