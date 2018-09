Studenten boos op ChristenUnie-leider Segers

Het pleidooi van ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers tegen schulden bij jongeren, is bij studenten in het verkeerde keelgat geschoten. De partij van Segers steunt in de coalitie immers het leenstelsel voor studenten.

Die maatregel is ‘100 procent tegenstrijdig met uw oproep’, schrijft het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) in een open brief aan de ChristenUnie-voorman.

Segers vroeg tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen gisteren aandacht voor de financiële positie van jongeren. ,,Waar ik me grote zorgen over maak, zijn de steeds verder stijgende schulden die studenten aangaan. Elke seconde stijgt de studieschuld met 55 euro”, zei Segers. ,,Dat wordt in toenemende mate een molensteen om de nek van onze jongste generatie.”

Volgens het ISO is de ChristenUnie medeverantwoordelijk voor de ‘duizenden euro’s aan extra schulden voor studenten’, omdat het kabinet de rente op studieschuld niet voor vijf, maar voor tien jaar vastzet. Daardoor stijgt de rente. Overigens was de partij van Segers altijd tegen het invoeren van het leenstelsel. De basisbeurs keerde onder kabinet-Rutte III niet terug, maar de ChristenUnie benadrukt altijd dat in plaats daarvan het collegegeld voor eerstejaars is gehalveerd.

Dat noemt het ISO ‘kortetermijncompensatie’. ,,Waar de halvering van het collegegeld één jaar betreft, krijgen studenten 35 jaar lang hogere schulden.”