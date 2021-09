Student Peter (26) kreeg kanker, maar moet beurs volledig terugbetalen: ‘Je wordt als fraudeur gezien’

De reden: je hebt niet bij DUO gemeld dat je tijdelijk weer thuis woonde en had dus geen recht meer op een beurs voor uitwonenden. ‘Fraude’, zo oordeelt DUO. Het uitvoeringsorgaan van het ministerie van Onderwijs legt daarom ook nog een boete van 1500 euro op.



Het overkwam de 26-jarige, inmiddels ex-student, Peter* uit Twente. Woensdag vocht hij in Utrecht bij de Centrale Raad van Beroep de opgelegde boete en het terugbetalen van de volledige studiebeurs aan. Het terugbetalen heeft grote gevolgen voor hem. „Het kopen van een huis kan ik met deze schuld helemaal vergeten”, zegt hij tegen voorzitter Brand van de Centrale Raad van Beroep. Zelfs zijn trouwplannen dreigen er door in het gedrang te komen, want ook een bruiloft is duur.