Student Gijs zit in een tent en zoekt een fatsoenlijk dak boven zijn hoofd in Wageningen

Na 36 jaar weer F1 in Zandvoort: 'Files tot één uur in de nacht waren toen geen enkel probleem'

8:26 Zandvoort en het circuit, ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en de kronkelige strook asfalt in de duinen loopt als en rode draad door het leven van Hans Botman (67). Hij woont al ruim 55 jaar in de badplaats. Als sportjournalist volgde hij jarenlang de Formule 1 op de voet, ook voor deze krant. Tussen 1965 en 1985 was hij ook vrijwel ieder jaar te vinden bij het F1-spektakel om de hoek.