Streng-christelijke jongerenorganisatie zet directeur voor tweede keer op non-actief

Tweede hittegolf van het jaar is een feit: 30 graden in De Bilt

13:09 De tweede landelijke hittegolf van dit jaar is bereikt. De thermometer in De Bilt geeft dertig graden aan. Nog nooit zo laat in het jaar was er sprake van een officiële hittegolf. Ook zijn twee landelijke hittegolven in een jaar vrij bijzonder. ,,Sinds 1901 is dit maar drie keer eerder voorgekomen: in 1941, 2006 en 2018", aldus weerman Raymond Klaassen van Weerplaza. De hittegolf duurt in ieder geval tot en met morgen.