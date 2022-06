Streep door zomervluchten? Schiphol komt deze week nog met plan om chaos hoofd te bieden

Dat zeggen ingewijden tegen het ANP. Een woordvoerder van Schiphol wijst erop dat in het eerder gepresenteerde actieplan over de zomerdrukte al gerept werd over het annuleren van vluchten en dat er nog altijd wordt overlegd met luchtvaartmaatschappijen. Volgens de zegsman is de rekensom nog niet af, maar volgt er snel duidelijkheid. De verwachting is dat Schiphol vrijdag de uitwerking van de plannen officieel presenteert. Mogelijk dat in de loop van donderdag al meer bekend wordt.