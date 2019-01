Stranden Vlieland en Terschelling bezaaid met onderdelen uit aangespoelde containers

Astronaut Kuipers belde per ongeluk vanuit de ruimte met 911

9:50 De Nederlandse astronaut André Kuipers blijkt in 2011 vanuit de ruimte per ongeluk naar de Amerikaanse alarmcentrale 911 te hebben gebeld. De beveiliging kwam door het telefoontje in actie. Dat vertelde Kuipers in het radioprogramma Met Het Oog Op Morgen.