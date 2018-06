Strafproces tegen de verdachte van de moord op Anne Faber begint vandaag

In de rechtbank in Utrecht begint vandaag het strafproces tegen Michael P., de verdachte van de moord op Anne Faber. Voor de rechtszaak zijn twee dagen uitgetrokken.

Tientallen journalisten zullen vandaag en morgen verslag doen van de rechtszaak tegen de 28-jarige Michael P. Hij wordt er van verdacht op 29 september 2017 Anne Faber (25) uit Utrecht te hebben vermoord en verkracht. Pas na een intensieve zoektocht van dertien dagen vond de politie haar lichaam in een bos bij Zeewolde. Naast de moord staat P. terecht voor de mishandeling van vijf medewerkers van het Pieter Baan Centrum.

De rechtszaak begint vandaag om 09.00 uur en zal volledig in het teken staan van de verdenkingen tegen P. Hij zal door de twee officieren van de justitie en de drie rechters van de meervoudige kamer uitgebreid aan de tand worden gevoeld over de verklaringen die hij heeft afgelegd. Alle feiten en details die belangrijk zijn in deze zaak zullen de revue passeren. Bij eerdere inleidende zittingen was P. niet aanwezig, maar bij de inhoudelijke behandeling is hij er vandaag en morgen op uitdrukkelijk verzoek van de rechters wel bij.

Persoonlijkheidsonderzoek

Naast het bespreken van de feiten en gebeurtenissen rondom de vermissing en dood van Anne Faber worden ook deskundigen van het Pieter Baan Centrum (PBC) gehoord. De afgelopen maanden is P. in het PBC geobserveerd in het kader van een persoonlijkheidsonderzoek. De resultaten van dit onderzoek worden door de officieren van justitie, de rechters en de advocaten van P. besproken. Zaterdag lieten de advocaten van P. al in het AD optekenen dat zij zullen pleiten om P. tbs op te leggen. ,,Het is niet realistisch om iets anders te vragen,” zei Sander de Korte.

Dinsdag staat in het teken van ongetwijfeld emotionele verklaringen die de nabestaanden van Anne Faber zullen afleggen. Daarna zal de officier van justitie in zijn requisitoir de strafeis tegen P. motiveren, waarna de advocaten hun pleidooi mogen houden. Uiteindelijk krijgt P. zelf nog het laatste woord, waarna de rechters het onderzoek zullen sluiten. Een maand later, op dinsdag 17 juli om 10.00 uur, doen de rechters uitspraak.