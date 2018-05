Straf voor filmer Beekse Bergen? Als het aan deze hoogleraar ligt wel: 'Hij is nog dommer dan de Fransen'

Als de uitgestapte toeristen in de Beekse Bergen waren aangevallen door de jachtluipaarden, had dit tot een boete en gevangenisstraf voor de filmer kunnen leiden. Dat stelt hoogleraar Mediarecht Nico van Eijk. ,,De vraag is zelfs of zij niet gewoon de wet hebben overtreden.''

Het filmpje dat op YouTube verscheen en inmiddels bijna zes miljoen keer is bekeken, leidde tot veel verontwaardiging. Dat was vooral voor de Franse toeristen, die met hun kinderen uit hun auto stapten in de buurt van de jachtluipaarden. Maar die verontwaardiging was er in mindere mate ook voor de filmers. Want waarom deden zij niks?

Die vraag stelde het Brabants Dagblad ook aan de filmer. Robin de Graaf zou hebben gelachen uit angst en in shock hebben gezeten. Daardoor kon hij niet ingrijpen, toen hij voor zijn neus zag hoe een Frans gezin bijna aan het picknicken was tussen de jachtluipaarden. ,,Op de beelden lijkt het alsof we ons vermaken, maar geloof ons: we zijn compleet in shock en weten simpelweg niet hóe we moeten reageren'', vertelde De Graaf aan deze krant.

Ongeloofwaardig

Volledig scherm Nico van Eijk, hoogleraar Informatierecht © Universiteit van Amsterdam Die uitspraken noemt Van Eijk ongeloofwaardig in zijn stuk met de kop 'Sleep maker safarifilmpje voor de rechter' in de Volkskrant. ,,Het lijkt meer een poging om het achteraf goed te praten."



De hoogleraar stelt dat de maker van het filmpje 'nog onverantwoordelijker, dommer, is dan de Franse toeristen'. ,,Het zou voor de hand hebben gelegen dat de maker van het filmpje de toeristen had gewaarschuwd of 112 had gebeld", schrijft hij. Volgens hem komt het filmpje de maker 'commercieel goed uit', omdat het zoveel views heeft behaald.

Wet overtreden?

,,De vraag is zelfs aan de orde of zij niet gewoon de wet hebben overtreden", zegt Van Eijk in een reactie. Hij zegt oprecht boos te zijn over dit soort filmpjes. Alsof mensen liever goed scoren, dan dat ze iemand in nood helpen. ,,Er is een burgerplicht om mensen in nood te helpen, maar sensatiezucht lijkt dit te overstemmen."

Het liep goed af, maar zouden de toeristen aangevallen zijn, dan 'had dit tot een boete of gevangenisstraf kunnen leiden'. Volgens hem zou het goed zijn dat de officier van justitie onderzoek doet naar de filmer.

Of de officier van justitie dat ook echt doet, is maar de vraag. De toeristen stapten uit in het safaripark, terwijl er duidelijk in het park aangegeven staat dat uitstappen verboden is. ,,Alles met camera’s monitoren is een onbegonnen zaak", zegt de manager van het park. Het park is daarvoor veel te groot. Maar er wordt wel voor gewaarschuwd dit niet te doen. ,,Ook in het Frans leggen we duidelijk uit wat de regels zijn. Deze mensen hebben zich daar duidelijk niet aan gehouden.''

Handgebaren

Robin De Graaf probeerde de aandacht van de Franse toeristen nog wel te krijgen met handgebaren. ,,Maar ze sloegen iedere waarschuwing in de wind. Tja, dan kun je verder niets meer doen. We waren helemaal van de slag en lachten het maar een beetje weg. Dat klinkt op de beelden misschien gek, maar je weet gewoon niet hoe je moet reageren als je zoiets meemaakt. Het was zo onwerkelijk. Zo surrealistisch.”

De Graaf heeft het artikel in De Volkskrant ook gelezen, maar wenst geen commentaar te geven. Hij zegt wel 'erg aangegrepen' te zijn door de gebeurtenis in het park.