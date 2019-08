Straat Wijs stelt taalniveau van Nederlanders op de proef

In het programma Straat Wijs legt presentator Quinten Popma (32) wekelijks een taalkwestie voor aan voorbijgangers, te beginnen in Zoetermeer. ,,De meeste Nederlanders spreken hun taal op gevoel, maar hoe het nu precies hoort weten we maar slecht’’, zegt Quinten. Hij reist Nederland door met zijn grote schoolbord voor ,,een les met een lach’’.

Straat Wijs is de komende zes weken te zien op deze site. In korte straatinterviews komen grammatica en spreekwoorden aan bod waar Nederlanders het lastig mee hebben. Niet verwonderlijk, zei Neerlandicus Wim Daniëls deze week in De Ochtend Show to go. ,,Taal is moeilijk, maar taal is ook geweldig, daar moeten mensen van overtuigd raken’’, aldus Daniëls. Hij is geen voorstander van het hardnekkig vasthouden aan grammaticale regels. ,,Taal verandert voortdurend. Regels die altijd worden overtreden, kun je misschien ook aanpassen. Het verschil tussen hen en hun kun je best opheffen.’’