Stormschade in Groningen en Drenthe door zware windstoten en windhoos

Vooral in het noorden en noordoosten komen onweersbuien voor, die vooral in het noordoosten van het land lokaal gepaard gaan met (zware) windstoten, hagel en veel regen in korte tijd. Vanavond nemen de buien af.

De eerste meldingen van stormschade komen al binnen. Vanuit meerdere plaatsen in de provincie Groningen. Vooral in Veendam is veel schade. Een boom is tegen een huis gevallen, een stuk van het dak van een bedrijf is weggewaaid en er ligt een geknakte lantaarnpaal op de weg.

Ook in Drenthe is schade. Op meerdere plekken waaiden bomen om en stonden straten tijdelijk blank. Volgens RTV Drenthe zijn in Balloo meerdere bomen geveld door een windhoos. Een van de dikke bomen belandde op de weg tussen Balloo en Rolde en blokkeert het verkeer.

Het is vandaag eerst nog 22 tot 27 graden. Door een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind koelt het later vandaag echter snel af. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt met hooguit een enkele bui. De kans op onweer is dan kleiner. In de nacht koelt het af tot omstreeks 15 graden.

Morgen trekken eerst wolkenvelden en een enkele bui voorbij. Later blijft het vrijwel droog en is er meer zon. Met maximaal 20 graden is het fris.