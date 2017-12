Stormloop op kerstbomen van zieke Henk: 'Dit had ik niet verwacht'

Die massale toeloop is hartverwarmend, zegt Henk. ,,Ik ben er best emotioneel onder, ja. Ik ben zo onder de indruk van al die aandacht. Fantastisch.'' Hij is zelfs al benaderd door de persoon die nagellakheld Tijn bij zijn actie om geld in te zamelen heeft begeleid. Of ie niet wat hulp kan gebruiken. ,,Maar dat heb ik even afgehouden, ik zoek geen sensatie.''



Terwijl Henk bij de kachel zijn verhaal doet, stapt er een dame uit Bergen op Zoom binnen. Ze is zelf ook ernstig ziek geweest. Ze wil niet met haar naam in de krant, maar zegt wel voor Henk naar Sprundel te zijn gekomen. ,,Zijn verhaal greep me aan.''



Henk zelf neemt ondertussen een tasje met medicijnen van de apotheker aan. ,,Tja, dat gaat ook gewoon door, he?''