Storm raast over het land

Vooral in Zuid-Holland was het raak. In Dordrecht vielen enkele bomen om en werden een huis en vier auto's geraakt. In Den Haag raakte de top van een boom een woning.



Op de Krugerlaan in Gouda viel vanmiddag ook een boom op een geparkeerde auto en in Woerden vlogen lichte bouwmaterialen van een flatgebouw. In Nieuwkoop werd de voor vandaag geplande openluchtbioscoop op de landijsbaan afgelast.



KLM maakte gisteren al bekend van plan te zijn om zo'n honderd retourvluchten te annuleren vanwege de verwachte storm. Het gaat om vluchten van en naar Europese bestemmingen. Ook EasyJet cancelde al zijn vluchten vanochtend. Verder hebben andere maatschappijen een aantal vluchten geannuleerd. Rijkswaterstaat adviseerde weggebruikers rekening te houden met het weer.