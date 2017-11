Storing: 900.000 liter water weggestroomd uit zwembad

,,Het 25-meter bad en het doelgroepenbad zijn wel open. Het kost een paar dagen tijd om het zwembad te vullen. Gewoonlijk zit er 2.180.000 liter water in het bad. Nu er 900.000 liter is weggestroomd, kunnen we het bad niet ineens snel gaan vullen. Anders heeft de rest van de wijk geen water meer om te douchen. We moeten het gedoseerd laten volstromen."

Storing

De storing ontstond afgelopen nacht om nog onbekende reden in de machinekamer. ,,Vanochtend zagen onze medewerkers meteen dat er iets niet in orde was", zegt Nouwens. ,,Zij komen altijd vroeg om de waterkwaliteit te controleren en ze zagen dat het waterpeil in het 50-meterbad te laag was. Er is een klep opengegaan die dicht had moeten blijven. Daar is 900.000 liter water door weggestroomd. Hoe de storing is ontstaan, is op dit moment lastig te zeggen. Dat moeten we nog analyseren."