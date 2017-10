Stoppen met roken: dag drie is de zwaarste dag

In een oude kazerne in Velp werden zondag vijftig mensen opgesloten voor het programma We Stoppen! van AVROTROS. Ze gaan samen stoppen met roken. De deelnemers zitten vijf dagen 'vast' op de kazerne. Met behulp van een coach en een arts is het de bedoeling dat zij nooit meer een sigaret aanraken. De deelnemers hadden het moeilijk vandaag, maar dat lag in de lijn der verwachting. ,,Dag drie is de zwaarste dag. Je voelt het aan alle kanten", legt coach Izaak Vreds uit.