Stoplijn moet voorkomen dat zeer grote natuurbrand in de Peel overslaat op woningen

Met videoIn de Mariapeel bij Griendtsveen (vlakbij Deurne) woedt woensdag een zeer grote natuurbrand. Dat is vlakbij het gebied dat in 2020 al eens werd getroffen door een enorme vlammenzee. De omvang van de brand is rond 13.00 uur nog altijd twintig hectare. Even na 11.00 uur werd een NL-Alert verzonden. In Helenaveen zorgt de toestand voor onrust. Een zogeheten stoplijn moet het dorp beschermen.

De brandweer is met eenheden en materieel uit de wijde omtrek uitgerukt maar krijgt de brandhaard al uren niet kleiner. Onder meer een specialistisch team uit Overijssel is naar de Limburgs-Brabantse grens gekomen. Water wordt uit de Helenavaart in Helenaveen en uit de Brink bij Deurne gehaald. Boven de A67 hangt rook, maar de snelweg hoeft vooralsnog niet dicht.

Verder is de hulp van de blushelikopter van Defensie ingeroepen om de brand vanuit de lucht mee te bestrijden. Een politiehelikopter brengt het gebied in kaart. Daarnaast zijn er vier pelotons natuurbrandbestrijding actief. Er komen nog twee andere pelotons ter plaatse ter aflossing, vanwege de warmte.

Diverse brandweerkazernes in de regio staan op stand-by en een adviseur gevaarlijke stoffen is ter plaatse. Om de samenwerking tussen de hulpdiensten te bevorderen is opgeschaald naar GRIP 2. Het bestrijden van de vlammenzee is erg lastig vanwege de droogte en omdat de Peel een groot en ondoordringbaar veengebied is.

De Veiligheidsregio vraagt om de hulpdiensten de ruimte te geven: ‘Er worden personen gesignaleerd in de Mariapeel. Verlaat het gebied en kom niet naar de brand’, roept de Veiligheidsregio op Twitter op.

Onrust in Helenaveen

In Helenaveen zorgt de situatie voor onrust. De noordkant van het dorp staat volledig onder de rook. De Soemeersingel tussen het dorp en Griendtsveen is afgesloten. Er staan een hoop mensen buiten en de brandweer is met man en macht aan het werk. Toch vinden veel inwoners dat de brandweer eerder had moeten ingrijpen.

Een stoplijn aan de oostkant van het dorp wordt woensdag natgehouden om te voorkomen dat er huizen ten prooi gaan vallen aan de vlammen. De brand woedt op slechts een paar honderd meter van het dorp. Joyce Gommans, moeder van twee jonge kinderen, is desondanks ongerust. ,,Wij gaan naar opa en oma elders.” Een schapenhouder heeft zijn dieren ondertussen alvast afgevoerd.

Geen directe dreiging omwonenden

De brand ontstond rond 06.30 uur. Om precies te zijn in de Mariapeel, aan de Zwarte Plakweg net voorbij de grens van Brabant en Limburg. Die weg is nog steeds afgesloten. Waar eerst een brand van 1 hectare gemeld werd door de brandweer, gaat het inmiddels om 2 hectare. Het vuur lijkt zich uit te breiden richting het westen.

Hoe het vuur kon ontstaan is nog onduidelijk. De rook is al van verre afstand te zien. Voor omwonenden is er nog geen directe dreiging. De dichtstbijzijnde woningen staan ook redelijk ver van de brandhaard af. Wel is de brand hier goed te ruiken. ,,In verband met de rookontwikkeling adviseren wij iedereen om ramen en deuren te sluiten”, zegt de Veiligheidsregio.

Inwoner van Helenaveen Hans Rademakers spreekt van ‘een muur van dikke rook’ aan de Koolweg. De asdeeltjes dwarrelen daar naar beneden. ,,Dit kon niet uitblijven. De gedachten gaan meteen terug naar 2020.”

Peelbrand

Hij doelt daarmee op de Peelbrand. In 2020 woedde enkele kilometers verderop in hetzelfde gebied een brand die moeilijk te bestrijden bleek. Het vuur smeulde wekenlang ondergronds door. De zogeheten Peelbrand legde uiteindelijk 800 hectare natuurgebied in de as.

Het was de grootste natuurbrand in Nederland ooit. De gevolgen van de brand die op 20 april uitbrak, waren enorm. Brandhaarden kwamen zo dicht bij de bewoonde wereld dat mensen hun huizen uit moesten. Er werden in de nasleep kritische noten gekraakt door onderzoekers.

Instanties werkten te weinig samen om het risico op natuurbranden te verkleinen. Vorige week nog vertelde een boswachter op deze nieuwssite hoe er twee jaar later getracht wordt branden in de Peel klein te houden.

