Stond de moordenaar (22) van Peter R. de Vries zelf ook op een dodenlijst?

Voor het Openbaar Ministerie staat het vast: Delano G. is degene die Peter R. de Vries heeft doodgeschoten. Hij zou op 6 juli, zittend op een trappetje, hebben gewacht tot de misdaadverslaggever de studio van RTL Boulevard via de achteruitgang verliet en hem vervolgens in de Lange Leidsedwarsstraat van dichtbij door het hoofd hebben geschoten.