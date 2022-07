Stoffelijk overschot van drenkeling aangetroffen na grote zoekactie in Nederrijn bij Wageningen

'Corrupte' cardiolo­gen in ziekenhuis: 3,1 miljoen euro aan smeergeld opgestre­ken van farmaceu­ten

Bepaalt een cardioloog welke medische hulpmiddelen in het ziekenhuis worden gebruikt? Vijf (voormalig) hartspecialisten van Isala uit Zwolle worden verdacht van corruptie. Ze zouden voor miljoenen zijn omgekocht door een medisch leverancier. Alsof zo’n arts het inkoopbeleid bepaalt, zegt een van hun advocaten schamper. In de praktijk is de invloed van fabrikanten op medisch specialisten al jaren groot.

