Stoeipartij langs het spoor: machinist denkt dat vrouw voor trein wordt gegooid

Beentjes de lucht in! Carnavales­ke kerstver­sie­ring baart opzien

15:31 Over goede smaak valt, zeker als het om carnaval gaat, niet te twisten. Getuige daarvan is het enorme paar opgetrokken damesbenen dat het huis van de Liesselse prins en prinses Carnaval siert. Tussen de in netkousen gestoken dijen steekt Mario d’n Urste olijk zijn hoofd naar buiten, maar niet iedereen kan het geintje waarderen.