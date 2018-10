Stint mag per direct niet meer de op openbare weg op

De stint is vanaf middernacht niet meer toegestaan op de openbare weg. Dat heeft minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) besloten. Haar besluit volgt op het ongeluk in Oss waarbij 20 september een stint onder een trein terechtkwam.

De elektrische bolderkar werd in 2011 goedgekeurd, ondanks de vraagtekens die bij de veiligheid werden gezet. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft Van Nieuwenhuizen vandaag geïnformeerd over de eerste voorlopige resultaten van het onderzoek naar de Stint. Deze wijzen op potentiële veiligheidsrisico’s. De minister heeft op basis van deze nieuwe informatie besloten de stint voorlopig te schorsen. Dit houdt in dat Stints per 2 oktober 00.00 uur niet meer zijn toegestaan op de openbare weg.

Technisch onderzoek

Afgelopen dagen hebben politie, het ILT en het Nederlands Forensisch Instituut een verkennend technisch onderzoek uitgevoerd naar enkele Stints. Deze onderzoeken zijn nog niet afgerond.

De eerste voorlopige resultaten uit het onderzoek geven evenwel aanleiding tot twijfels over de technische constructie van de Stint. Dit zou ertoe kunnen leiden dat de Stint stil valt of juist niet meer remt. Daarnaast zijn er op eigen initiatief technische wijzigingen doorgevoerd aan het ontwerp van de Stints zonder deze opnieuw ter goedkeuring bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor te leggen.

'Ingrijpend besluit'

Deze nieuwe informatie is reden voor de minister om uit voorzorg te besluiten om de Stints voorlopig niet meer toe te laten op de openbare weg.

Dit is een ingrijpend besluit met veel praktische gevolgen voor de kinderdagverblijven, erkent de minister. De kinderdagverblijven en andere gebruikers van de Stint worden volgens haar vandaag geïnformeerd over het besluit.

Er loopt ook nog een onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Oss door de ILT, politie, Onderzoeksraad voor de Veiligheid en Prorail.

Zeeland

In Zeeland maakten de drie vestigingen van kinderopvang De Tivoli in Hulst al geen gebruik meer van het vervoersmiddel, zolang er geen duidelijkheid was over de veiligheid. De Tivoli volgde hiermee het voorbeeld van veel andere kinderopvangorganisaties in het land.

Kibeo, met verschillende vestigingen in Zeeland, hield de Stints - die alleen in Zuid-Holland worden gebruikt - binnen. Zo Kinderopvang, met vestigingen op Tholen, bleef de Stints gewoon gebruiken zolang er geen directe aanleiding was om ze van de straat te houden.