'Stint crash Oss werd al vier keer gerepareerd'

Dat meldt De Telegraaf. Volgens fabrikant Edwin Renzen was de bewuste stint sinds de zomer van 2017 op de weg.



Er was een accu uit een verkeerde serie geïnstalleerd. Die moest drie keer vervangen worden. Ook de gashendel is een keer vervangen. Dat de verongelukte stint viermaal werd gerepareerd, is veel, maar een toevalligheid, zegt Renzen.



De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft de betroffen stint nog niet onderzocht. De ILT heeft wel alle papieren van de fabrikant gekregen over onderhouds- en servicebeurten. ,,De accu is onder meer een keer vervangen", zegt de woordvoerder.